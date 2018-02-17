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Архив - Донецкая область

Американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе

17.02.2018 09:52
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Американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, вылетевший в пятницу утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Американский дальний беспилотник в течение около 12-ти часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров и скорости 600 км в час. Около 20:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.

В ходе разведывательного полета он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской,

Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областями до Донбасса.

В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов.



Теги: Россия, США, Донбасс, разведка, беспилотник, ДНР, ЛНР
 
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