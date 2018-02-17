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Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
Российские наемники массово оставляют службу в армии "ДНР" и бегут с Донбасса на территорию России. Об этом сообщают сами наемники в социальных сетях, отмечая невиданный ранее размах бегства, передает dialog.ua.
В Сети стали регулярно появляться записи российских наемников, которые прощаются с оккупированным Донбассом и на рейсовых автобусах уезжают назад в Россию. После 4 лет войны на Донбассе многие из боевиков не видят для себя смысла воевать, сообщая о планах начать "новую жизнь", но уже на территории РФ.
При этом массовость бегства боевиков подтвердил и известный наемник "ДНР" Натан Юзовский, сообщивший о большом количестве "ополченцев", которые на рейсовых автобусах бегут с Донбасса назад в Россию буквально каждый день. Бывшие офицеры, рядовые и пехотинцы едут работать на стройки, о чем признаются в разговорах с бывшими сослуживцами. При этом сам наемник пишет, что о причинах бегства и развале армии "ДНР" известно давно, и теперь каждый день в автобусах с Донбасса можно насчитать бегущих российских "спасителей".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, дезертир, ДНР, боевики, наемники
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