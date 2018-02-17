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"Боевики сами побегут", - Жебривский рассказал, как должен пройти ввод миротворцев на Донбасс и выборы в ОРДЛО
Глава военно-гражданской администрации Донецкой области выразил уверенность: как только миротворцы закроют украино-российскую границу, военные действия прекратятся.
После того, как будет принято решения о развертывании миротворцев на востоке Украины понадобится как минимум год для достижения мира и подготовки к выборам. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает "Диалог.UA".
Отвечая на вопрос журналистов, губернатор выразил уверенность, что между вводом миротворческого контингента и выборами на Донбассе должен, как минимум, пройти год, а сам избирательный процесс без контроля над общей границей совершенно бесперспективен. "Курт Волкер четко понимает ситуацию.
И то, что я с ним говорил, он также понимает, что выборы без перекрытия границы, введение полицейской операции и миротворческой миссии на всей территории бесперспективны. С обезьянами, с гранатами и автоматами проводить какие-то выборы бесперспективно и невозможно", – отметил председатель Донецкой ВГА.
Также он предположил, что после того, как миротворческая миссия перекроет границу, Донбасс покинут "ихтамнеты": "Понятно, что как только начнется перекрытие границы, то, как мыши, начнут убегать российские наемники, которых очень много, и те, кто виноват, и у кого руки в крови, начнут убегать с территории Донецкой и Луганской областей", – считает Жебривский.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, боевики, миротворцы, Жебривский
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