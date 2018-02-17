Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО

17.02.2018 22:31

Родившиеся в Астрахани и воевавший с 2014 года на Донбассе российский наемник "ДНР" Иван Голованов просит у пользователей Сети денег, планируя в течение ближайших двух недель уехать с Донбасса в Россию, однако ввиду практически полного отсутствия денег сделать это очень сложно, передает dialog.ua.

Российский боевик записал специальное видеообращение к своим соратникам, пытаясь получить пожертвования и деньги. Террорист рассказал, что сейчас живет в Енакиево и получает всего 5 000 рублей зарплаты, при этом практически все деньги уходят на оплату коммунальных услуг.

В качестве доказательств собственной службы в армии "ДНР" Голованов показал военный билет и паспорт "ДНР", выпрашивая деньги и переводы на сопроводительный счет своей подруги, который он также прикрепил. При этом пользователи социальных сетей проклинают наемника и предлагают ему отправиться на заработки в Сирию.