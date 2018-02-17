Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля

17.02.2018 10:01

Сегодня утром, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 41,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 9615 человек и 1079 транспортных средств;

«Марьинка» – 10158 человек и 1727 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7965 человек и 1360 транспортных средств;

«Гнутово» – 4670 человек и 1010 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9435 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром, 17 февраля, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 40/70;

«Марьинка» – 40/100;

«Новотроицкое» – 30/20;

«Гнутово» – 60/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «9:33. На Новотроицком машин 60, но пропускают очень быстро в сторону Донецка, а в Мариуполь на Перлыне машин 100. На Еленовке в Донецк машин 30, а Марик до поворота».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.