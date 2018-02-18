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На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
На четвертый год оккупации Донбасса боевиками "ДНР" жители Донецка все чаще принимают решение о переезде из города, так как не могут смириться со все более ухудшающимися условиям жизни на оккупированном Донбассе.
Так, одна из жительниц Донецка Мария Пирогова в интервью газете "Сегодня" рассказала о постоянном запугивании жителей "ДНР" властями "республики" о мифической атаке со стороны Украины и США, а также о придумывании все новых запретов на выезд и ограничение звонков с телефона. Жительница Донецка сравнивает сложившуюся обстановку с настоящим концлагерем, в котором уже есть масса ограничений и комендантский час.
Она отметила, что шахты Донбасса затоплены, производство остановлено, а люди измучены. При этом мотивация покидающих Донецк людей ясна и не вызывает удивления у все еще остающихся на оккупированном Донбассе жителей.
Ранее жители ОРДО спустя месяц отсутствия украинской мобильной связи в "ДНР" признались, почему надо готовиться к худшему.
Теги: Украина, США, Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, Захарченко
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