Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО

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На временно неподконтрольной Украине территории Донбасса из-за позиции России вряд ли в дальнейшем будут работать украинские операторы мобильной связи. Об этом в эфире телеканала «UA: Донбасс» заявил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский.
«К сожалению, думаю, связь не восстановится. По той информации, которой я владею на сегодняшний день, россияне категорично против того, чтобы на оккупированной территории, в так называемых "ДНР" и "ЛНР", работали какие-либо украинские мобильные операторы», – сказал Ремский.
Что касается ситуации в «ДНР», то чиновник отметил, что украинские операторы мобильной связи готовы были отправить специалистов для настраивания своего оборудования на неподконтрольной территории. «Они (представители "ДНР", – прим) выставляют такую претензию, что якобы наши мобильные операторы задолжали им за электроэнергию. Однако это не так. Я знаю точно, что наши операторы шли на все условия, и даже хотели направить свои технические подразделения для настраивания всего [оборудования], однако никто на встречные шаги не идет. И думаю, уже не пойдут», – предположил замглавы ДонОВГА.
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, Vodafone, восстановление, ДНР
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