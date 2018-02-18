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Ситуация на КПВВ сегодня, 18 февраля
18.02.2018 09:33
Информация от погранслужбы Украины
Сегодня утром очереди на линии разграничения на въезд-выезд были следующими:
КПВВ «Майорск» – 40 машин в сторону Бахмута, 70 в Горловку;
КПВВ «Марьинка» – 50 машина в сторону Курахово, 40 в Донецк;
КПВВ «Новотроицкое» – 30 авто в сторону Мариуполя, 5 в Донецк;
КПВВ «Гнутово» – 70 в сторону Мариуполя, 50 в Донецк.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Пока нет данных
КПВВ «Марьинка»
Пока нет данных
КПВВ «Новотроицкое»
Пока нет данных
КПВВ «Гнутово»
7.49 На Октябре в сторону Мариуполя на 8 00 машин 50 + 20 льгота. На Пищевике в сторону Мариуполя почти до ежей + 25 льгота
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
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