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Сутки в АТО: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ

18.02.2018 07:35
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Сутки в АТО: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ

На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге
За прошедшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 12 обстрелов позиций ВСУ, один боец ​​получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения –крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы", –говорится в отчете.
На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.
Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм.
С гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано возле Крымского.
На Донецком направлении возле Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.



Теги: Донбасс, ранение, АТО, обстрелы
 
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