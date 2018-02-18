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Архив - Донецкая область

В Донецке на железнодорожном вокзале каждый вечер собираются сотни людей

18.02.2018 21:50
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В Донецке на железнодорожном вокзале каждый вечер собираются сотни людей

Каждый вечер на железнодорожном вокзале Донецка собираются сотни людей, чтобы поговорить по мобильному телефону с друзьями и родственниками в Украине, пишет 62.
Вокзал одно из немногих мест в Донецке, где можно поймать сигнал оператора «Водафон» (МТС).
Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области с 11 января не работает сеть мобильного оператора Vodafone.



Теги: Донецк, Донбасс, люди, МТС
 
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