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Боевики запрещают населению доступ к местам переброски техники из РФ
19.02.2018 15:15
По данным украинской разведки, для сокрытия фактов переброски вооружения, военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов с территории России, командование российских оккупационных войск проводит меры по ограничению доступа гражданского населения в приграничные с РФ населенных пунктов.
Так, в ГУР МОУ сообщили: «С 15 января с.г. закрыты въезды и выезды в села Котляревское. После тщательной проверки и досмотра личных вещей пропускают только местных жителей.
Также, частично закрыто проезд и проход для гражданских в н.п. Звезды, который используется оккупантами как перевалочный пункт для российской военной техники, незаконно пересекает государственную границу Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, техника, запрет, боевики
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