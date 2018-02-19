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Как Царев своим заявлением об «Л/ДНР» сдал кураторов
Боевики самопровозглашенных "Л/ДНР", которые погибли в процессе уничтожения наемников ЧВК "Вагнера", отправились в Сирию после соответствующего приказа. Как передает replyua.net, об этом сообщил экс-депутат ВР и инициатор проекта "Новороссия" Олег Царев.
"Мне известно, как ребята оказались в Сирии. Я знаю, что после подписания Минских договоренностей с очень плохим настроением мои знакомые отправлялись в Сирию. Уверяю вас, что туда они летели не за "длинным рублем". Может быть, они просто не разбираются в большой политике, однако они поехали защищать Родину туда, где, как им пояснили, для страны нужнее", - написал Царев на персональном сайте. К тому же, бывший "председатель парламента Новороссии" рассказал, почему якобы не нужно не называть боевиков наемниками.
"Солдату не нужно обсуждать приказы. Если был дан приказ в Сирию, они поехали в Сирию. Как раз по этой причине они - солдаты, а не наемники. В связи с этим они поехали по приказу, а не за деньги", - добавил Царев. Вместе с тем, он не сообщил, от кого именно поступил такой приказ. Реакция интернет-пользователей на такое сообщение было очень бурным, они пришли к выводу, что экс-глава просто сдал кураторов, сам того не подозревая.
Теги: Донбасс, конфликт, Сирия, ДНР, ЛНР
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