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За коммунальные долги у населения изымают имущество
Больше чем на двадцать миллионов гривен выросли долги потребителей тепла в Покровске перед коммунальным предприятием «Покровсктеплосеть». Об этом сообщает телекомпания «Орбита». На данный момент задолженность населения составляет свыше пятидесяти пяти миллионов гривен. До начала отопительного сезона цифра держалась на отметке тридцать один миллион.
Напомним читателям ZI, что из-за задолженности горожанам могли не дать тепло вовремя. Предприятие «Покровсктеплосеть» не могло рассчитаться с кампанией ДТЭК «Облэнерго», и следовательно не получить электричество для запуска котельных. В дальнейшем теплосеть взяла на себя обязательство в полном объеме оплачивать текущее потребление электроэнергии по своим котельным.
В связи с неподъемными тарифами население оплачивает услуги коммунального предприятия со скрипом. В связи с этим началась борьба с должниками. По словам начальника отдела сбыта КП «Покровсктеплосеть» Ирины Корниенко, некоторые абоненты задолжали до двадцати пяти тысяч гривен. Это три года бесплатного получения тепла.
Тем жителям, которые не могут оплатить всю сумму долга сразу, идут навстречу и предлагают заключить договор о реструктуризации. Абоненты, которые не идут на контакт и отказываются платить, подвергаются жестким мерам воздействия. С них долги взыскивают в судебном порядке, после чего в ходе исполнения судебных решений накладывают арест на имущество. На сегодняшний день на территории коммунального предприятия хранятся компьютеры, телевизоры и бытовая техника.
Аресту подвергаются квартиры и автомобили. По словам Ирины Корниенко уже арестованы свыше двадцати квартир и пятидесяти авто. Если должники не выполнят свои обязательства, имущество продадут с аукциона. До этого правда еще не дошло. Абоненты теплосети начали заключать договора о реструктуризации долгов.
Сейчас предприятию удалось реструктурировать задолженность на сумму свыше пяти миллионов гривен. Согласно договорам на счета «Покровсктеплосеть» ежемесячно поступает триста тысяч.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, долги, Покровск
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