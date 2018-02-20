От обжарки кофе до собственной кондитерской: Как переселенцам в Мариуполе удалось сделать бизнес на конфетах. ВИДЕО

20.02.2018 21:41

Дмитрий и Полина Леконцевы - владельцы небольшой кондитерской в Мариуполе. Их заведению исполнился год, в меню - все, что они когда-то хотели: 30 видов конфет, пирожные, кофе и чай. Но так было не всегда. Изначально у супругов не было ни помещения, ни кофеварки, ни даже витрины. И сам Мариуполь для Дмитрия и Полины ранее был незнакомым городом.

Семья Леконцевых приехала из Хрустального (город в Луганской области, оккупированный боевиками "ЛНР", до 2016 г. - Красный Луч, - ред.) в Мариуполь на свадьбу к друзьям. Однако назад супруги вернуться не смогли - в родном городе начались боевые действия.

В новом городе Леконцевы начали искать возможность открыть собственное дело. Они хотели свое кафе. А еще лучше - шоколадную мастерскую. Начали свой бизнес с обжарки кофе. Затем купили три килограмма бельгийского шоколада и сделали свои первые конфеты. Нашли международную программу, которая предлагала гранты мелким предпринимателям. Полина, экономист по образованию, села писать бизнес-план. А потом поехали на конкурс, где презентовали свой проект. На грант они купили оборудование, взяли в аренду помещение и начали работать.

"Мы покупали то, что могли, а не то, что хотелось. Сейчас, конечно, мечтаем о новой, хорошей, профессиональной кофе-машине". - говорит Дмитрий.

В своем родном городе Полина была преподавателем английского, а Дмитрий выращивал грибы. Теперь они - предприниматели-кондитеры. А еще они теперь студенты: учатся в Пуще-Водице в Теологической семинарии.

Раз в полгода супруги едут на сессию. На занятиях изучают Святые писания разных религий. Это им, говорят, для того чтобы лучше понимать проблемы людей. Прежде всего тех, кто так же, как и они, - переселенец. После сессии сразу с поезда они едут не домой, а в свое кафе, чтобы делать что-то новое.

"Мы открылись как шоколадная точка, но для людей это было дико. Люди просили: дайте нам десерты, дайте нам что-нибудь поесть! И мы понимаем, что, наверное, сложно отказать. Когда уже культура привита, то нужно просто уважать культуру", - говорит Дмитрий.

Здесь не только делают пирожные и конфеты, а еще и учат кондитерству детей. В планах супругов, по словам Полины, использовать прибыль на благотворительные проекты.

"Здесь живут хорошие люди, которые могут быть счастливыми. Но, опять же, в связи со всеми обстоятельствами, со стрессами, которые этот регион переживает, это не то, о чем они в первую очередь думают. Поэтому одна из причин и целей нашего существования - это действительно хотя бы минут на 15-20 человека поместить в атмосферу, где он может расслабиться", - говорит Полина.

Так здесь и проходит досуг: съел пирожное, выпил кофе, поиграл в шахматы в маленькой сказочной кондитерской, а потом снова окунаешься в жизнь прифронтового и индустриального Мариуполя.

Источник 112.