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Архив - Донецкая область

Похоже на Сталинград: ветеран АТО поделился воспоминаниями о битве за Дебальцево

20.02.2018 11:09
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Похоже на Сталинград: ветеран АТО поделился воспоминаниями о битве за Дебальцево

Во время ожесточенных боев за Дебальцево зимой 2015 года в городе не было электричества и он находился под постоянными обстрелами.
Об этом рассказал участник тех событий, бывший боец добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Александр Коломийцев пишет Апостроф.
По его словам, в Дебальцево батальон попал после просьбы Семена Семенченко о помощи, так как его батальон попал в окружение в Углегорске.
"Когда мы с группой уже заехали на территорию Дебальцево, город был полностью без света, постоянно находился под обстрелом, в городе шли локальные боевые столкновения, были слышны и автоматные очереди, и работа "Градов". Это было очень похоже на Сталинград: полная темень и постоянные обстрелы. 30-31-го января мы разместились вместе с батальоном "Донбасс" на территории или училища, или дома культуры, точно не скажу, таблички там уже не рассматривали. Было темное время суток, холодный январь, слякоть. Сверху вода, снизу снег", - вспоминает Коломийцев.


 
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