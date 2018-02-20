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Порошенко подписал нашумевший закон о реинтеграции Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под взбесившим агрессора Россию законом о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает “Диалог.UA”, ссылаясь на сообщение украинского лидера в Facebook.
“Как я и обещал, подписываю Закон об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”, - заявил Порошенко, уточнив, что дата подписания - 20 февраля - им выбрана не случайно. Именно в этот трагический день Герои Небесной Сотни “защитили право украинцев на будущее”, и началась военная агрессия России против нашей страны. “Началась она с незаконной аннексии Крыма. Они даже медали себе начеканили с датой 20 февраля”, - напомнил президент, уточнив, что целью РФ был не Крым или Донбасс, а целая Украина. Порошенко отметил, что подписанный им закон отражает его стратегию по реинтеграции оккупированного Донбасса. В нем РФ квалифицируется как государство-агрессор и оккупант, а ее марионеточные “Л/ДНР” как террористические организации. Кроме того, в законе определяется порядок применения украинских Вооруженных сил и силовых структур для освобождения захваченных территорий.
В законе также имеются пункты, гарантирующие населению оккупированного Донбасса обеспечение их гражданских прав и свобод. Порошенко заверил, что Киев все еще остается привержен мирному политическому разрешению кровопролитного конфликта, развязанного Кремлем. “Хочу заверить, что закон никаким образом не нарушает международные обязательства Украины, в том числе, и Минские соглашения, как это хочет представить РФ”, - подчеркнул Порошенко, обвинив Москву в “откровенном саботаже” этих соглашений. Стоит отметить, что ВР приняла законопроект о реинтеграции Донбасса 18 января этого года. В Кремле очень резко отреагировали на документ.
Теги: Донбасс, закон, Порошенко, реинтеграция Донбасса
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