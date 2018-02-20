- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО12:25
"Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
Так называемое "МГБ ДНР" обязало всех сотрудников органов "госуправления", в том числе и мелких клерков, предоставить абсолютно полные персональные данные, включая аккаунты в соцсетях, причем - еще и все известные аккаунты родственников. Как пишет блогер Алексей Чибисов в Facebook, от людей, имеющих родственников на территории, подконтрольной украинской власти, требуют отдельно предоставлять информацию о таких людях, передает "Диалог.UA".
Все это напоминает советскую КГБистскую практику "взятия на карандаш" людей, имеющих родственников за границей, когда родство с гражданином капиталистической страны почти приравнивалось к шпионажу. В "МГБ ДНР" это нововведение объясняют "борьбой с предательством и сливом ценной информации в СБУ". Но все это больше напоминает попытку ввести тотальный контроль, знать, кто чем дышит, какие симпатии или антипатии имеет. А следующим этапом вполне может стать введение уголовной ответственности за "мыслепреступления". В лучших традициях антиутопий.
"После того, как Захар в очередной раз поставил крестик на подсунутой ему кураторами бумажке, гордо именуемой "указом", началась новая волна репрессий по отношению к "чиновникам" дыныры. Сначала все кипишевали по поводу запрета на выезд, потом - по поводу запрета на использование водафона (последнее вообще прошло незамеченным, поскольку оператор так и не начал работу на оккупированных территориях Донецкой области). Теперь же бравые мгбшники приступили к сбору данных, к которым до этого не имели доступа. На всех предприятиях "республики" ввели специальные журналы, где каждый сотрудник должен указать не только свои аккаунты в соцсетях, но и родственников.
Если родные находятся на подконтрольной Украине территории, их нужно вписывать в отдельную графу. Никнейм, адрес проживания и номер телефона. Так борются с "предателями", сливающими информацию СБУ, в дыныры", – написал блогер в соцсети.
Напомним, в "ДНР" боевики из "МГБ" тебя могут остановить на улице и начать проверку документов со всеми вытекающими последствиями только за то, что ты можешь каким-то только оркам известным способом, показаться похожим на "шпиона".
Добавим, что житель Донецка написал письмо Путину, в котором обвинил российского президента в возвращении "ДНР" назад в состав Украины.
Теги: Донбасс, информация, родственник, СБУ, шпионаж, КГБ, мобильная связь, ДНР, боевики, Захарченко
- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ
- СБУ задержала своего офицера, который стал ДНРовским предателем и втянул в свои "дела" собственную мать
- В Донецкой области воина ВСУ, который шпионил для "ДНР", осудили на девять лет
- "Таможенный союз" между "ДНР" и "ЛНР" – это никакие не братские отношения. Идет ползучий захват "ЛНР" Захарченко
- Тревожные новости на совещании у Порошенко: число граждан Украины, которых боевики "Л/ДНР" держат в плену, продолжает расти - Геращенко
- ДНРовцы активизировали местные СМИ и "армию троллей" для поднятия боевого духа "ополчения"
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Боевики "ЛНР" стали требовать у наблюдателей ОБСЕ паспорта19:26
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Осторожно, воры! С помощью терминалов бесконтактно снимают деньги с карт21:47
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России20:30
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
- ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»19:49
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Боевики "ЛНР" стали требовать у наблюдателей ОБСЕ паспорта19:26
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)07:48
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"