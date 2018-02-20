Ситуация на КПВВ сегодня, 20 февраля

20.02.2018 08:49

Информация от погранслужбы Украины появится позже.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Пока нет данных

КПВВ «Марьинка»

4.22 Каргилл в сторону Курахово на середине спуска с моста...

КПВВ «Новотроицкое»

4.54 Еленовка машин 100, в сторону Мариуполя.

5.40 За блок-постом на повороте в Докучаевск ещё стоит машин 100 перевозов.

7.06 На Еленовке сейчас очередь до поворота. Машин 150, 200. Льготы 50,70. Пеших человек 100.

КПВВ «Гнутово»

Пока нет данных.

Источник Знамя индустрии