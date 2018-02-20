У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"

20.02.2018 14:36

На четвертый год войны и оккупации Донбасса российскими военными люди продолжают уезжать из "ДНР" на постоянное место жительства в неоккупированую Украину. Пользователи соцсетей сообщают о массовой скупке квартир даже в прифронтовых городах сбежавшими из Донецка жителями, передает dialog.ua.

В соцсетях сообщают, что в Авдеевке все больше и больше квартир покупается уехавшими дончанами, что косвенно говорит о резком ухудшении качества жизни в оккупированной столице Донбасса. При этом люди пишут, что в Волновахе цены на квартиры даже выше, чем в Донецке, и давно сравнялись с Мариуполем.

Люди сообщают и о значительном повышении цен на недвижимость и квартиры в Курахово и Краматорске, при этом после наплыва беженцев из Донецка количество предложений о продаже квартир резко сократилось - недвижимость раскупают очень быстро.