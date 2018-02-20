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В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку
Больше чем на двадцать миллионов гривен выросли долги потребителей тепла в Покровске перед коммунальным предприятием "Покровсктеплосеть". Об этом сообщает телекомпания "Орбита", передает vesti-ukr.com.
На данный момент задолженность населения составляет свыше пятидесяти пяти миллионов гривен. До начала отопительного сезона цифра держалась на отметке тридцать один миллион.
При этом из-за задолженности жителям Покровска могли вообще не дать тепло. Предприятие "Покровсктеплосеть" было не в состоянии рассчитаться с компанией ДТЭК "Облэнерго", и не получить электричество для запуска котельных. В дальнейшем теплосеть взяла на себя обязательство в полном объеме оплачивать текущее потребление электроэнергии по своим котельным.
В связи с неподъемными тарифами, населению очень сложно оплачивать услуги коммунального предприятия, появилось большое количество должников. По словам начальника отдела сбыта КП "Покровсктеплосеть" Ирины Корниенко, некоторые абоненты задолжали до двадцати пяти тысяч гривен. А это три года бесплатного получения тепла.
Тем жителям, которые не могут оплатить всю сумму долга сразу, идут навстречу и предлагают заключить договор о реструктуризации. Абоненты, которые не идут на контакт и отказываются платить, подвергаются жестким мерам воздействия. С них взыскивают долги в судебном порядке, после чего в ходе исполнения судебных решений накладывают арест на имущество. На сегодняшний день на территории коммунального предприятия хранятся компьютеры, телевизоры и бытовая техника.
Аресту подвергаются квартиры и автомобили. По словам Ирины Корниенко уже арестованы свыше двадцати квартир и пятидесяти авто. Если должники не выполнят свои обязательства, имущество продадут с аукциона. Правда, до этого еще не дошло. Абоненты теплосети все таки начали заключать договора о реструктуризации долгов.
Сейчас предприятию удалось реструктурировать задолженность на сумму свыше пяти миллионов гривен. Согласно договорам, на счета "Покровсктеплосеть" ежемесячно поступает по триста тысяч гривен.
Теги: Донбасс, Донецкая область, жилье, имущество, коммунальные услуги, тарифы, долги, Покровск
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