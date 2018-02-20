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В Дружковке открыт агентский пункт Пенсионного фонда
Первый агентский пункт городского Управления ПФУ открыт в поселке Алексеево-Дружковка, сообщает zi.dn.ua.
На учете городского Управления состоит около 29 тысяч пенсионеров, среди которых есть жители поселков Алексеево-Дружковка и Райское. Так как населенные пункты территориально отдалены от города, было принято решение создать агентские пункты на местах. В первом из указанных поселков такой пункт уже функционирует. Прием граждан здесь осуществляется каждую вторую пятницу месяца. На сегодняшний день специалистами принято 60 жителей поселка. Открытие представительства Пенсионного фонда в Райском запланировано в ближайшее время.
В агентском пункте жители поселков могут получить информацию о местонахождении и времени работы официальных представительств Пенсионного фонда, получить консультацию по скайпу, касающуюся пенсионного обеспечения, а также заказать необходимые справки. Также специалисты могут помочь заполнить необходимые документы, научат пользоваться официальным порталом ПФУ.
Начальник Управления ПФ Дружковки Сергей Книгин говорит, что несмотря на то, что Управлением предоставляется около двадцати дистанционных услуг, именно открытие агентских пунктов набирает все большую популярность среди жителей отдаленных поселков.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Дружковка, информация, пенсионный фонд, консультация, справка
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