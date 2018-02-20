В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали

20.02.2018 20:22

Сегодня главарь «ДНР» Александр Захарченко провел в оккупированном Донецке рабочую встречу с первым заместителем главы миссии ОБСЕ Александром Хугом, пишет ДонПресс.

В пресс-службе Захарченко отметили: «Сегодня Глава ДНР Александр Захарченко провел рабочую встречу с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. На повестке дня преимущественно стояли актуальные вопросы гуманитарного характера, поднимались вопросы безопасности и режима прекращения огня».