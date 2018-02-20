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В плену на Донбассе шестеро человек были на грани суицида - Ирина Геращенко

20.02.2018 13:49
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В плену на Донбассе шестеро человек были на грани суицида - Ирина Геращенко

Среди тех граждан Украины, которых удалось освободить из плена на Донбассе и вернуть на контролируемую территорию, многим нужно психологическое сопровождение, почти у всех стрессовые реакции, шестеро в свое время пытались совершить суицид. Такие данные приводит представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, пишут Факты.
Говоря о людях, освобожденных в декабре 2017 года — январе 2018-го, Геращенко отмечает, что все они в плену пережили насилие, давление, шантаж и стресс. «Больных гепатитом среди освобожденных — 5 человек; выбиты зубы — более чем у 50 человек. Увечий, полученных во время пребывания в вынужденной изоляции — 4 человека. Опухоли — 4 человека, закрытая черепно-мозговая травма — 7 человек. Стрессовые реакции — 69 человек. Суицидальные попытки — 6 человек. Психологическое сопровождение необходимо более 40 людям… Многие вещи нельзя рассказывать, но это страшно», — рассказала Геращенко.
Народный депутат еще раз подчеркнула, что вытащить из плена нужно всех: «Каждый день в тюрьме — это ад».



Теги: Донбасс, суицид, плен, украинец
 
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