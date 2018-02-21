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Архив - Донецкая область

Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах

21.02.2018 13:35
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Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах

Похоже, что планы боевиков самопровозглашенной «ДНР» бесконечны. Как передает replyua.net, террористы непризнанной «республики» анонсировали открытие в самое ближайшее время «представительства республики» в Норвегии и Германии. Такую информацию на пресс-конференции в оккупированном Донецке заявил лидер партии «Левые» в немецком регионе Оснабрюк Андреас Маурер, передают СМИ террористов. Он подчеркнул, что якобы уже обсудил этот вопрос с «МИД «ДНР». 

«Мы планируем обсудить, на какой платформе нам будет предоставлена такая возможность. В Чехии, во Франции, в Италии такие представительства уже работают. Нам нужно иметь четкую информацию о том, на какой базе мы можем это сделать. И, безусловно, это возможно, в особенности по отношению к Норвегии и Германии», – сказал он.

Следует отметить, что помимо Маурера, неоднократно посещающего оккупированные территории, Донецк посетили представитель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер и двое российских «народных дипломатов» из России. В «ДНР» о прибывших рассказали, что они являются «влиятельными политиками и общественниками», а сам визит назвали серьезным международным успехом «республики». 



Теги: Донбасс, посольство, ДНР
 
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