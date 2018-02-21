ГУР МОУ: Боевики формируют в ОРДЛО «казачье войско»

21.02.2018 19:49

Российское командование в Донбассе формируют в ОРДЛО «казачье войско».

Так, в ГУР МОУ отмечают: «При поддержке российских кураторов идет процесс формирования так называемого «Приазовского казачьего войска», которое российско-оккупационным командованием в перспективе рассматривается как резерв так называемого 1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск на мариупольском направлении.

Так называемые «казачьи сотни» комплектуются за счет лиц как местных наемников, так и граждан РФ, имеющих опыт боевых действий, большинство которых по состоянию здоровья не пригодны к службе в вооруженных силах «.

Источник: https://donpress.com