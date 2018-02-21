Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»

21.02.2018 09:35

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что жители Донбасса предпочтут евроинтеграцию, а не Российскую федерацию, однако для этого необходимо провести честные выборы.

Так, Климкин отметил: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или евроинтеграция, или российская администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое».

Источник: https://donpress.com