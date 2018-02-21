Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО

21.02.2018 12:25

В зоне АТО в Донбассе в среднем еженедельно совершали самоубийство два-три украинских военнослужащих.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что есть «очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (в зоне боевых действий в Донбассе). Он добавил: «В среднем в неделю 2−3 человека. Это те, кто находится в зоне АТО».

Матиос добавил, что в боях приняли участие более 500 тысяч человек: «А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит в жестокости в семье, агрессии и не в восприятии мирной жизни».

Источник: https://donpress.com