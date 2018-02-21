Ситуация разгорелась: боевики убили воина АТО, количество раненых резко выросла

21.02.2018 11:30

За прошедшие сутки, 20 февраля, позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в частности, неоднократно, и из оружия запрещенной минского договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики активизировались вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки – обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На Донецком направлении эпицентром огневой напряжения стала приморская участок нашей обороны. Там враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединский и Ломакина. Также из минометов, но калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали опорные пункты сил АТО у Песков, а в пригороде Авдеевки – вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В общем, за минувшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов.

«Вследствие действий агрессора, к сожалению, погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два наших защитники получили боевое травмирования. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины», – сообщили в штабе.

Напомним, ранее два украинских силовика погибли, двое получили ранения, один взят в плен в результате попытки атаки позиций сил “ДНР” в районе Донецка.

Источник: Politeka