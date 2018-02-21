Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции

21.02.2018 21:30

Закон о реинтеграции Донбасса, ранее подписанный президентом Украины Петром Порошенко, никак не повлияет на реализацию Минских соглашений. Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из интернет-изданий заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука.



«Они хотят найти повод для того, чтобы обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. Ничего более. Посмотрите, что ни одной конкретной какой-то ссылки на статью в законе, на какое-то четкое положение, которое в данном законе, ничего этого там вообще нет. Одно общее обвинение», — отметил Тука. По его словам, высказывания российских политиков — «это просто грязная политика и ничего больше». В действительности, подчеркивает Тука, этот закон не столь страшен для России.



«Россия хочет одного: обвинить Украину в срыве Минских соглашений. Для этого она использует любые поводы. И если бы этот закон имел название «о мире, дружбе, жвачке и пальмовой ветке из белого золота», то все-равно они бы сказали вместо белого золота должен быть двуглавый орел, а иначе это призыв к войне. В данном случае не имеет значение реальное содержание», — говорит он.