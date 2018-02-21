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Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками

21.02.2018 15:20
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Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками

В ОРДЛО ряд артиллерийских подразделений мотострелковых бригад и полков боевики решили доукомплектовать буксируемой 152-мм пушкой типа Д-20.

Координатор группвы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что этими пушками противник намерен укомплектовать три батареи в бригадных артдивизионах.

Тымчук пишет: «На данный момент для этих целей обоими корпусами из России получено 18 орудий для „ДНР“ и 11 — для „ЛНР“. По некоторым данным, часть из них — модернизированные российские орудия типа Д-20М „Хитин“ с автоматическим досылателем, увеличивающим скорострельность. Однако при этом российским командованием запланировано, что доукомплектование начнется после поступления соответствующего количества автотранспорта и формирования артиллерийских расчетов, с чем на данный момент в обоих корпусах наблюдаются серьезные проблемы».



Теги: Донбасс, АТО, ОРДЛО
 
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