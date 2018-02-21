В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку

21.02.2018 20:10

Шахтеры госпредприятия «Селидовуголь» Донецкой области объявили бессрочную голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается, что они требуют погасить задолженность по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил: «Горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют «вернуть украденные запасы» и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП «Селидовуголь».

Источник: https://donpress.com