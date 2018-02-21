Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»

21.02.2018 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»

Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, недавний обстрел из ручного гранатомета здания ГТРК в оккупированном Луганске вызвал серьезный резонанс в среде «силовиков» «ЛНР», и среди местного населения.

Тымчук пишет: «В Луганске и окрестностях оккупанты активно проводят розыскные мероприятия в поисках „украинских диверсантов“, с перекрытием дорог мобильными блок-постами и проверкой транспортных средств. Среди местных жителей активно распространяются панические слухи по примеру „в Луганск заброшено множество украинских ДРГ с гранатометами“, „украинские диверсанты минируют остановки общественного транспорта“, „диверсанты убили водителя и угнали автобус“ и т. д».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОРДЛО, ДРГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх