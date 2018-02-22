Дельфинарий в Донецке представляет собой удручаюшее зрелище

22.02.2018 11:39

В прошлом яркий и популярный среди детей и взрослых донецкий дельфинарий «Немо» сейчас представляет собой удручающее зрелище.

На втором году оккупации города, в ночь на 24 ноября 2016 года в здании дельфинария произошел пожар, уничтоживший практически все сооружение. Так называемый «мэр» Донецка Алексей Кулемзин заявил, что возгорание произошло вследствие замыкания электроприбора.

Как отмечает сайт «Донецкие новости» здание так и стоит разрушенным, «украшая» центральную часть парка им. Щербакова.