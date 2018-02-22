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Архив - Донецкая область

Дельфинарий в Донецке представляет собой удручаюшее зрелище

22.02.2018 11:39
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Дельфинарий в Донецке представляет собой удручаюшее зрелище

В прошлом яркий и популярный среди детей и взрослых донецкий дельфинарий «Немо» сейчас представляет собой удручающее зрелище.
На втором году оккупации города, в ночь на 24 ноября 2016 года в здании дельфинария произошел пожар, уничтоживший практически все сооружение. Так называемый «мэр» Донецка Алексей Кулемзин заявил, что возгорание произошло вследствие замыкания электроприбора.
Как отмечает сайт «Донецкие новости» здание так и стоит разрушенным, «украшая» центральную часть парка им. Щербакова.



Теги: Донецк, Донбасс, дельфинарий, разрушения
 
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