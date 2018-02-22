Донецк потрясли два страшных взрыва

22.02.2018 11:59

Сегодня утром, 22 февраля, Донецк потрясли два мощных взрыва, которые были слышны в Ворошиловском, Киевском, Калининском и Ленинском районах города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает 62.ua.

«Ого громыхнуло что-то сторона Песок...»,

«Что это только что бахнуло??? слышно мощно на Марии Ульяновой было»,

«Шахт. площадь 2 мин. назад послышался громкий бабах»,

«Что-то сильно бахнуло. Сработали все сигналки в машина. Калининский рынок»,

«ДК 21 тоже хорошо услышали»,

«Шарахнуло. Испугались немного).Изоляция»,

«Партизанский проспект слышит второй тяжелый бах»,

«Опять Калиновка услышала что-то мощное»,

«Что это было минут 20 назад, что-то большое, раскатистое, прокатилась по городу волна, взрыв какой-то».