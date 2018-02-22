Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе

22.02.2018 15:21

Украинский волонтер из Харькова Елена Любинецкая с позывным "Белая Ведьма", которая сейчас является старшиной минометной группы, рассказала, как однажды напугала боевиков незаконных вооруженных формирований в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сообщают "Факты".

Отмечается, что Любинецкая вначале занималась волонтерством в зоне АТО. Она ездила на старом внедорожнике "Хюндай", на котором всегда присутствовал яркий опознавательный знак - метла.

"Бывало, некоторые мужики отказывались ехать на первую линию, а я загружала на складе, где собирается волонтерская помощь, свой бус - и вперед! Как-то в одной из таких поездок в Торецк (тогда Дзержинск) весной 2015-го мы с волонтером и бардом Славиком Куприенко напоролись на вооруженных сепаров, передвигавшихся на новом "Урале". Дело было днем, и они прекрасно видели, кто мы, но стрелять не посмели…" - рассказала "Белая ведьма".

Издание добавляет, что уже полтора года, как Елена подписала контракт с Вооруженными силами Украины. Теперь она старшина минометной батареи в звании младшего сержанта.

В ее обязанности входит материальное снабжение подразделения, состоящее более чем из полсотни человек.