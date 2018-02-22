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Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»

22.02.2018 20:51
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Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»

Сегодня в ОРДО был арестован «министр угля и энергетики ДНР» Эдуард Голенко. Пророссийский блоггер-пропагандист, сторонник «ДНР», Константин Долгов сообщает: «Этого вам никто не расскажет, передает donpress.com.

Сегодня в 4 утра людьми Дикого (глава МВД ДНР) арестован министр угля и энергетики ДНР Эдуард Голенко. Арест санкционировали глава ДНР Захарченко и его „кошелек“, вице-премьер по экономике Тимофеев (он же — „Ташкент“)».

Он добавил, что Голенко якобы предлагал создать «госпредприятие» по продаже угля потребителям без посредников.

Долгов уточнил: «Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру — торговый дом „Уголь Донбасса“ — для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема.

На место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека — Сосновского. Пикантности ситуации придает тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело».



Теги: Донбасс, министр, Российская Федерация, арест, МВД, ДНР, Захарченко
 
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