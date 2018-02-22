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Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот
Военнослужащих отдельной бригады морской пехоты, которые застрелили четырех сослуживцев под Широкино, могли подпоить неизвестным веществом.
Об этом сообщила подруга старшего матроса 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ Валерия Литвиненко Марина Васильева (имя вымышленное – ред.), передает from-ua
«Я не верю… Мы часто говорили с Валерой – он всегда рассказывал, какие они дружные все… И тут вдруг такое. Ребята говорят, что их всех подпоили террористы. Они даже сейчас не помнят ничего…», – отметила женщина.
Более того, по слова Васильевой, на телах убитых морпехов были обнаружены следы насильственной смерти.
«Вы видели Валерку? Он весь избит, в синяках! Откуда они, если его просто застрелили, как говорят», – подчеркнула она, комментируя информацию о том, что в момент убийства бойцы якобы спали.
При этом новость о гибели морпеха Васильева получила от террористов так называемых «республик».
«А чего свечку не ставишь? Кореш твой – Валера Литвиненко – сдох… Жди в коробке. Мы его не звали к нам на Донбасс. Ну раз пришел, то в гроб – и домой», – написал ей человек с именем Умар Магамедов из российского города Братск.
При этом таинственный мужчина обещал «порезать на ремни» женщину, если та не оставит тему гибели украинских военных. Оказалось, путинские террористы знают о девушке все, даже номер телефона.
«Я тебя, дура, просто на ремни порежу! Ты свой рот прикрой – подумай о себе, сестре! Понятно объяснил? Как там дочка? Ты идиотка, думаешь, тебе помогут. Знаешь, сколько таких, как ты было?», – угрожают подруге убитого бойца.
Девушке до сих пор приходят фотографии Валерия, на которых он перечеркнут красным цветом. “Еще один укрокаратель ликвидирован”, – издеваются террористы.
Теги: Донбасс, убийство, Широкино, морпехи
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