Миротворцы ООН на Донбассе: от кого ожидать провокаций и сопротивления?

22.02.2018 14:40

Зам министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука не исключает, что на проведение миротворческой миссии на Донбассе отрицательно могут повлиять несколько причин, пишет Знамя индустрии.

- Первая – провокации российских прокси-сил; вторая – сопротивление местного населения, - объяснил зам министра. - В первом варианте Россия может использовать разного рода «их там нет» с целью осложнения работы миссии и усиление со стороны ООН именно военной компоненты. Усиление милитарной составляющей, в свою очередь, усложнит выполнение гуманитарных задач, что, безусловно, приведет к недовольству со стороны населения. Что касается второго варианта (восприятие миротворцев местным гражданским населением), то в ООН существуют определенные механизмы, направленные на улучшение отношений между миротворцами и громадами: информационные каналы; оказание медицинской, продовольственной, экономической поддержки.

Георгий Тука отметил, что если РФ уже трактует появление миротворцев как «оккупацию Донбасса», то противодействовать такой подаче информации и манипуляциям будет непросто.