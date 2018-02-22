На Донбассе на блокпосту загорелся автобус с пассажирами

22.02.2018 08:53

В городе Константиновка Донецкой области на блокпосту на въезде в город загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, полицейские, которые несли службу на блокпосте, увидели дым из багажного отсека автобуса, который подъезжал к пункту проверки.

Один из правоохранителей остановил транспорт и огнетушителем потушил пожар.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель не пострадали.