На Донетчине дети отравились угарным газом

22.02.2018 10:39

В Константиновке Донецкой области двое детей отравились угарным газом.

22 февраля в 01:05 на телефон Службы спасения «101» поступила информация об отравлении двоих детей угарным газом в г. Константиновка (Донецкой области) по ул. Тагильская. Как сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области, пострадавшие 2008 и 2015 годов рождения, в состоянии средней тяжести, были госпитализированы в терапевтическое отделение Центральной районной больницы Константиновки с диагнозом - отравление угарным газом.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила эксплуатации печного отопления и электроприборов.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»