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Обострение на Донбассе: в МИД Украины сделали заявление по России
На Донбассе выросло количество обстрелов со стороны подконтрольных России боевиков. Россия продолжает грубо нарушать Минские соглашения, количество обстрелов на Донбассе увеличилось. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает segodnya.ua.
"Россия продолжает грубо нарушать международное право и Минские соглашения. Количество обстрелов на Донбассе увеличилось", – заявила Беца.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
"В результате вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий", – рассказали в Штабе АТО.
Напомним, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан отметил, что Россия первой должна приступить к выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе.
"Государственный секретарь Рекс Тиллерсон очень четко отметил, что Россия должна осуществить первые шаги для деэскалации насилия и урегулирования этого конфликта путем полного выполнения Минских соглашений", – отметил Салливан.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, МИД, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
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