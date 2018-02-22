Обстановка на КПВВ сегодня, 22 февраля

22.02.2018 09:46

Информация от погранслужбы Украины

Наибольшие очереди зафиксированы на Майорске в направлении Горловки. А также на КПВВ Гнутово в обоих направлениях количество автотранспорта превышает порог в сто машин.

«Майорск» в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 100.

«Марьинка» в сторону Курахово 50 авто, в Донецк 80.

«Новотроицкое» в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 20.

«Гнутово» в сторону Мариуполя 150 авто, в Донецк 130.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

7.18 Льготной очереди машин на Бахмут около 80-ти.

КПВВ «Марьинка»

8.47 Машин много, стоят в два ряда, очередь заканчивается на мосту! Пускают очень плохо!

КПВВ «Новотроицкое»

6.30 Очередь на Еленовке в сторону Мариуполя от остановки.

КПВВ «Гнутово»

Пока нет данных.

Источник Знамя индустрии.