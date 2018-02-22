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“Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе

22.02.2018 21:29
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“Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе

Журналист и общественный деятель Юрий Бутусов приветствовал скорое появление в Украине единого штаба управления силовиками на Донбассе. Об этом сообщает “Диалог.UA”, ссылаясь на его сообщение в Facebook.

Журналист обратил внимание на то, что последние 4 года войны силами АТО руководила “громоздкая, нелепая структура, никак не оправданная обстановкой”.

На начальном этапе конфликта она состояла из двух оперативных командований и одного штаба для операций под Славянском. Позже их расформировали, создав 5 секторов со штабом АТО. “Сохранялось де-факто двойное подчинение - структуры СБУ, НГУ, МВД, и других структур продолжали управляться по своим каналам, и только координировались штабом АТО”, - отметил Бутусов.

Однако нашумевший закон о реинтеграции Донбасса, подписанный президентом Порошенко, наконец ликвидировал проблему - теперь украинскими силовиками будет управлять единый штаб. “Да, это событие. Это позитив, безусловный позитив, выстраданный и долгожданный”, - подчеркнул журналист.



Теги: Донбасс, война, конфликт, МВД, СБУ, штаб, АТО, ВСУ, реинтеграция Донбасса
 
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