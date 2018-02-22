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У Захарченко «Переговорный пункт» Vodafone на Текстильщике
В Донецке продолжаются активные поиски самых удобных «переговорных пунктов», где лучше всего ловит сигнал мобильного оператора Vodafone. Один из таких пунктов расположен на Текстильщике, сообщает donpress.com.
По словам местных жителей, точка дозвона находится у магазина «Сокол» («Семерочка»). «21.02.18 — Донецк ! Переговорный пункт „Текстильщик МТС“ рад приветствовать вас (с)», — гласит подпись к фото, сделанном перед магазином.
Ежедневно оттуда пытаются позвонить десятки и сотни людей.
Для тех, кто хотел бы воспользоваться мессенджерами, на двери магазина вывешено объявление с паролем от Wi-Fi.
«Слов нет… Это Донецк, где в в 12−14г WiFi был в общественном транспорте», — печально комментируют ситуацию дончане.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, Wi-Fi, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, Захарченко
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