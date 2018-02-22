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Захарченко рассказал, как «ответит» на закон о реинтеграции Донбасса

22.02.2018 12:44
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Захарченко рассказал, как «ответит» на закон о реинтеграции Донбасса

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о «реинтеграции» Донбасса «оправдывает преступления украинских силовиков в регионе», в связи с чем в ОРДО создадут для них «Народный трибунал», пишет ДонПресс.
Такое заявление сделал главарь «ДНР» Александр Захарченко. Он отметил: «Закон о „реинтеграции“ — это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей».



Теги: Донбасс, закон, ответ, ДНР, Порошенко, Захарченко, реинтеграция
 
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