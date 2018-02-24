- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха22:00
- Военные медики в Покровске спасают жизни в стесненных условиях21:30
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов21:17
Что ждет Донбасс: озвучены варианты развития событий
Украинские политики, международные эксперты и разведки мира спрогнозировали, каким образом может в дальнейшем развиваться ситуация на охваченный войной Луганщине и Донетчине. Среди вариантов: освобождение, статус-кво, тупик или эскалация конфликта.
Вот как описывает ситуацию Антикризисный медиа-центр:
Конечно же, самым желанным для Украины вариант освобождения Донбасса, однако это в первую очередь зависит от Российской Федерации.
Так, Вооруженные силы Украины смогут восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса за несколько недель, но при условии, что Россия не будет вмешиваться. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью "Общественному".
"На это уйдет несколько недель. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе противодействовать, сколько Россия привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, если не знаешь реального потенциала врага", - пояснил он.
По словам секретаря СНБО, серьезную проблему представляет собой так называемый "второй эшелон", который расположен вдоль украинской границы.
"Это мощные восстановленные подразделения, и, в частности, трансфер. К тому же, проложена дополнительная железнодорожная колея, которая позволяет из центральной России очень быстро перебрасывать войска к нашим границам. Такой военный потенциал, сконцентрированный вдоль границы, не нужен для мирных мероприятий. Он может использоваться только для наступательных мероприятий. Это очень серьезная проблема", - рассказал Турчинов.
США считают, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.
" В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить, что наши санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства минского соглашениями. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украины ", - говорится в заявлении.
К этому же призывает специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, подчеркивая: "США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир".
По мнению спецслужб США скорее Украине не удастся восстановить контроль над оккупированными Россией территориями Донбасса в 2018 году. Об этом говорится в докладе о глобальных угрозах директора Национальной разведки США Дэна Коутса, который 13 февраля представили профильного комитета Сената. В частности, отмечается, что конфликт "останется в тупике и будет характеризоваться переменным уровнем насилия". При этом масштабное наступление любой из сторон в 2018 году маловероятно, хотя "оценки каждой из сторон могут изменить ситуацию, если сочтет, что другая сторона в серьезной степени оспаривает статус-кво". Также разведка указывает, что Кремль будет "варьировать уровне насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы".
В свою очередь британский полковник Глен Грант в одной из своих статей сообщил, что президент РФ Владимир Путин готовит новое вторжение в Украину. О подробностях своего заявления военный рассказал в интервью изданию "Апостроф".
"Наиболее разумное, что они сделают, это разместят как можно больше войск в Донбассе, то есть, оставят их там, чтобы атаковать по всему фронту. И делать они это будут, я уверен, преимущественно сепаратистами и наемниками. А основную армию используют для чего-то другого. Я не могу предсказать, где и как они это будут делать. Но если вы посмотрите на передовую, вы уязвимы с севера, на границе с Беларусью, на северо-востоке, с моря в районе Одессы. В России есть выбор, если она захочет что-то сделать", - подытожил Глен Грант.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, прогноз, конфликт
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- "Храните кэш и готовьтесь к худшему". Почему обрушились мировые рынки и что ждет Украину
- США и ЕС "разродились" санкциями: чиновников - в игнор, их счета - в "заморозку" (ВИДЕО)
- Что ждет Донбасс?
- В свое время Штаты и Европа дали Украине совет не воевать за Крым - последствия известны
- От Дмитрия Медведева до «Батькивщины». Соцсети критикуют лишение гражданства Саакашвили
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Лавров назвал причину вторжения России в Украину: «кинули» Януковича20:35
- Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе20:17
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось