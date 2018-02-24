Что ждет Донбасс: озвучены варианты развития событий

24.02.2018 21:40

Украинские политики, международные эксперты и разведки мира спрогнозировали, каким образом может в дальнейшем развиваться ситуация на охваченный войной Луганщине и Донетчине. Среди вариантов: освобождение, статус-кво, тупик или эскалация конфликта.



Вот как описывает ситуацию Антикризисный медиа-центр:



Конечно же, самым желанным для Украины вариант освобождения Донбасса, однако это в первую очередь зависит от Российской Федерации.



Так, Вооруженные силы Украины смогут восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса за несколько недель, но при условии, что Россия не будет вмешиваться. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью "Общественному".



"На это уйдет несколько недель. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе противодействовать, сколько Россия привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, если не знаешь реального потенциала врага", - пояснил он.



По словам секретаря СНБО, серьезную проблему представляет собой так называемый "второй эшелон", который расположен вдоль украинской границы.



"Это мощные восстановленные подразделения, и, в частности, трансфер. К тому же, проложена дополнительная железнодорожная колея, которая позволяет из центральной России очень быстро перебрасывать войска к нашим границам. Такой военный потенциал, сконцентрированный вдоль границы, не нужен для мирных мероприятий. Он может использоваться только для наступательных мероприятий. Это очень серьезная проблема", - рассказал Турчинов.



США считают, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.



" В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить, что наши санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства минского соглашениями. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украины ", - говорится в заявлении.



К этому же призывает специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, подчеркивая: "США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир".



По мнению спецслужб США скорее Украине не удастся восстановить контроль над оккупированными Россией территориями Донбасса в 2018 году. Об этом говорится в докладе о глобальных угрозах директора Национальной разведки США Дэна Коутса, который 13 февраля представили профильного комитета Сената. В частности, отмечается, что конфликт "останется в тупике и будет характеризоваться переменным уровнем насилия". При этом масштабное наступление любой из сторон в 2018 году маловероятно, хотя "оценки каждой из сторон могут изменить ситуацию, если сочтет, что другая сторона в серьезной степени оспаривает статус-кво". Также разведка указывает, что Кремль будет "варьировать уровне насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы".



В свою очередь британский полковник Глен Грант в одной из своих статей сообщил, что президент РФ Владимир Путин готовит новое вторжение в Украину. О подробностях своего заявления военный рассказал в интервью изданию "Апостроф".



"Наиболее разумное, что они сделают, это разместят как можно больше войск в Донбассе, то есть, оставят их там, чтобы атаковать по всему фронту. И делать они это будут, я уверен, преимущественно сепаратистами и наемниками. А основную армию используют для чего-то другого. Я не могу предсказать, где и как они это будут делать. Но если вы посмотрите на передовую, вы уязвимы с севера, на границе с Беларусью, на северо-востоке, с моря в районе Одессы. В России есть выбор, если она захочет что-то сделать", - подытожил Глен Грант.