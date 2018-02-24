Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Как избавиться от мук на донбасских КПВВ

24.02.2018 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как избавиться от мук на донбасских КПВВ

Председатель общественной организации "Женский правозащитный комитет" Ирина Никульникова уверена, что жалобы на отсутствие комфорта на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе, равно как на бесконечные очереди, в которых люди теряют здоровье, прекратятся после увеличения количества КПВВ.

Об этом Никульникова заявила в ходе пресс-конференции "Эффективный алгоритм лоббирования и механизм защиты прав человека на территориях, пострадавших в результате конфликта вблизи линии разграничения". По информации правозащитницы, в последнее время на КПВВ наблюдается увеличение числа людей, пересекающих линию соприкосновения, которое достигает 45 тысяч человек в сутки. При этом количество и состояние пунктов пропуска, где нет даже элементарных удобств, остается практически неизменным.

"Мы считаем, необходимо увеличить количество пропускных пунктов, а также улучшить их оборудование и обеспечить на этих пунктах специальные помещения для оказания людям помощи. Потому что ни для кого не секрет, что в очередях, которые собираются на КПВВ, были даже летальные исходы. Ожидающие во время сильного холода или жары приобретают серьезные проблемы со здоровьем", - отметила Ирина Никульникова.

Ранее в отчете благотворительного фонда "Право на защиту" сообщалось, что чаще всего КПВВ пересекают люди в возрасте за 40 лет (78% из всех опрошенных). Причины пересечения: работа, посещение родственников, покупки, улаживание проблем с документами.

Читайте также:

Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось

Сводка с КПВВ на Донетчине: утро поразило очередями



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх