Как избавиться от мук на донбасских КПВВ

24.02.2018 21:20

Председатель общественной организации "Женский правозащитный комитет" Ирина Никульникова уверена, что жалобы на отсутствие комфорта на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе, равно как на бесконечные очереди, в которых люди теряют здоровье, прекратятся после увеличения количества КПВВ.



Об этом Никульникова заявила в ходе пресс-конференции "Эффективный алгоритм лоббирования и механизм защиты прав человека на территориях, пострадавших в результате конфликта вблизи линии разграничения". По информации правозащитницы, в последнее время на КПВВ наблюдается увеличение числа людей, пересекающих линию соприкосновения, которое достигает 45 тысяч человек в сутки. При этом количество и состояние пунктов пропуска, где нет даже элементарных удобств, остается практически неизменным.



"Мы считаем, необходимо увеличить количество пропускных пунктов, а также улучшить их оборудование и обеспечить на этих пунктах специальные помещения для оказания людям помощи. Потому что ни для кого не секрет, что в очередях, которые собираются на КПВВ, были даже летальные исходы. Ожидающие во время сильного холода или жары приобретают серьезные проблемы со здоровьем", - отметила Ирина Никульникова.



Ранее в отчете благотворительного фонда "Право на защиту" сообщалось, что чаще всего КПВВ пересекают люди в возрасте за 40 лет (78% из всех опрошенных). Причины пересечения: работа, посещение родственников, покупки, улаживание проблем с документами.

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