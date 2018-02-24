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Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
Председатель общественной организации "Женский правозащитный комитет" Ирина Никульникова уверена, что жалобы на отсутствие комфорта на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе, равно как на бесконечные очереди, в которых люди теряют здоровье, прекратятся после увеличения количества КПВВ.
Об этом Никульникова заявила в ходе пресс-конференции "Эффективный алгоритм лоббирования и механизм защиты прав человека на территориях, пострадавших в результате конфликта вблизи линии разграничения". По информации правозащитницы, в последнее время на КПВВ наблюдается увеличение числа людей, пересекающих линию соприкосновения, которое достигает 45 тысяч человек в сутки. При этом количество и состояние пунктов пропуска, где нет даже элементарных удобств, остается практически неизменным.
"Мы считаем, необходимо увеличить количество пропускных пунктов, а также улучшить их оборудование и обеспечить на этих пунктах специальные помещения для оказания людям помощи. Потому что ни для кого не секрет, что в очередях, которые собираются на КПВВ, были даже летальные исходы. Ожидающие во время сильного холода или жары приобретают серьезные проблемы со здоровьем", - отметила Ирина Никульникова.
Ранее в отчете благотворительного фонда "Право на защиту" сообщалось, что чаще всего КПВВ пересекают люди в возрасте за 40 лет (78% из всех опрошенных). Причины пересечения: работа, посещение родственников, покупки, улаживание проблем с документами.
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Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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