Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе

24.02.2018 19:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе

Украина во введении миротворческой миссии ООН на неподконтрольную территорию Донбасса должна надеяться на США. Об этом на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

"Мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Европейцы мы видим, как себя ведут – они забыли уроки истории, тем более при той ситуации, которая сейчас есть в Европейском Союзе. Они не знают, как свои проблемы решить, а тут еще мы", - отметил экс-президент.

В то же время, Кучма подчеркнул, что добиться освобождения мы сможем лишь своей собственной рукой.

"В трехсторонней контактной группе единое мнение, оно совпадает с позицией нашего президента - миротворческие войска должны быть на всей территории, и прежде всего – на украинско-российской границе, – подчеркнул бывший президент. - Когда нам предлагают: "А давайте мы сначала на линию соприкосновения введем "голубые каски", чтобы они защищали ОБСЕ". Это значит сделать новую границу с Украиной. Это точное подобие Приднестровья, там тоже есть "голубые российские каски".

Читайте также:

Миротворцы для Донбасса: Россия устроит "качели"

У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе

В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс

Миротворцы для Донбасса: чего стоит опасаться



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Кучма, миротворцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх