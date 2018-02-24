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Матиос считает, что Донбасс превратят в полигон миротворческих или дипломатических испытаний

24.02.2018 14:45
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Матиос считает, что Донбасс превратят в полигон миротворческих или дипломатических испытаний

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прокомментировал подписание президентом т.н. "закона о реинтеграции Донбасса", а также возможный ввод на Донетчину и Луганщину миротворцев ООН.

В программе "Бацман" на телеканале "112 Украина" Матиос отметил, что подписанном президентом законе "четко прописано, что Россия является агрессором". "Это скорее политический закон с политическими последствиями, - заявил главный военный прокурор. - Украина снова и в этом случае уже после Югославии будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих или дипломатических, или иных новых форм улаживания военных конфликтов в центре Европы".

Матиос подчеркнул, что в случае введения миротворческой миссии ООН военнослужащие других стран будут действовать не по украинским законам, а по законодательству своих стран.

"Никто нигде никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент. А он предполагается в количестве не менее чем сторона конфликта - 30-35 тысяч военных разных стран, в первую очередь не тех, кто является участниками альянса НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстратерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону", - уверен Матиос.

Напомним, что, по словам Матиоса, на неподконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины сейчас находятся до 40 тысяч вооруженных людей.



Теги: Донбасс, закон, военные, миротворцы, Матиос
 
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