- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха22:00
- Военные медики в Покровске спасают жизни в стесненных условиях21:30
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов21:17
Обстрелы Донбасса за сутки: максимально полная информация
По данным Минобороны Украины, очень высокую активность оккупанты Донбасса проявили 23 февраля на Луганском направлении, где было зафиксировано 12 обстрелов в сторону ВСУ. На Донетчине оккупанты совершили вчера один обстрел. В ход активно шло запрещенное минскими договоренностями вооружение.
В Минобороны отмечают, что вчера вечером агрессор выпустил по оборонительных позициях военнослужащих Вооруженных Сил Украины 15 снарядов вблизи н.п. Подлесное из артиллерии калибра 152 мм. Около 10 снарядов из калибра 122 мм боевики выпустили по украинским военным в районе Луганского. Там же за прошедшие сутки неоднократно зафиксировано длительные вражеские обстрелы защитников Украины из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и другого пехотного вооружения.
Обстрелы из минометов калибров 120 мм и вооружения БМП противник вел по защитникам Троицкого. Огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов открывался у Зайцево и Новгородского, дважды - вблизи Новоалександровки.
На Донецком направлении вчера зафиксирован 1 прицельный вражеский обстрел: около десяти вечера в течение почти двух часов оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов и пехотного вооружения по защитникам Новотроицкого.
Теги: Донбасс, артиллерия, ВСУ, обстрелы, минометы, оккупанты
- Свежие сводки из зоны АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери
- У шахты Бутовка силы АТО были под обстрелом почти три часа
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- В зоне АТО загремела артиллерия
- Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Лавров назвал причину вторжения России в Украину: «кинули» Януковича20:35
- Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе20:17
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось